Skiroll: Elisa Sordello e Samuele Giraudo al raduno della Nazionale azzurra

Mentre sono ancora tante le incertezze sulla stagione agonistica, in particolare dopo che la

Svezia ha annunciato la sua rinuncia a partecipare alla Coppa del Mondo, la nazionale italiana di skiroll sta proseguendo la sua preparazione. Dopo la settimana di raduno ad Anterselva, gli azzurri hanno raggiunto Forni Avoltri, in Friuli Venezia Giulia, per il secondo raduno stagionale. Lo staff tecnico italiano ha deciso di dividere in due parti la settimana di lavoro che è iniziata sabato 18 luglio. Così fino a mercoledì 22 si sono allenati gli atleti della Coppa del Mondo, che hanno abbandonato oggi la località friulana, dove si sono recati invece i più giovani, i quali resteranno alla Carnia Arena fino a sabato 25.

Nel primo gruppo era presente la piemontese Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime), che si è allenata con Anna Bolzan, Jacopo Giardina, Matteo Tanel, Michael Galassi, Michele Valerio, Riccardo Lorenzo Masiero, Laura Mortagna e Maria Gismondi. Assenti i fratelli Emanuele e Francesco Becchis. Del gruppo dei giovani, invece, fa parte Samuele Giraudo (Valle Stura), che ha raggiunto Forni Avoltri per allenarsi con Riccardo Munari, Aksel Artusi, Marco Gaudenzio, Giovanni Lorenzetti e Sabrina Borettaz. A guidare il raduno, insieme al dt Michael Rainer, gli allenatori Emanuele Sbabo e Solange Chabloz.