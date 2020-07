Savigliano: buona la prima per i giovedì a teatro, successo per Giobbe Covatta (VIDEO E FOTO)

Ha avuto così inizio, la rassegna teatrale promossa dall’assessorato alla cultura di Savigliano in collaborazione con la fondazione Piemonte dal Vivo.

Il primo dei tre giovedì teatrali, ha visto un grosso successo per l’attore comico Giobbe Covatta che ha portato in scena “La Divina Commediola”.

115 biglietti venduti, su un totale di 180 disponibili, è stato per Savigliano sicuramente un buon risultato, ottimo punto di partenza per poter volgere lo sguardo ai prossimi due appuntamenti: -Davide Lorenzo Palla in OTELLO il 30 luglio 2020; Alessia Olivetti e Andrea Murchio in SHAKESPEARE NEI BORGHI il 06 agosto 2020.

I posti rimasti liberi saranno venduti a partire dalle ore 20 la sera di ciascun spettacolo presso la biglietteria dell’Ala (solo pagamento in contanti).