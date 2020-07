Josè Emanuel Bledig saluta la Montatese dopo 5 anni: “E’ stata la mia famiglia”

Anno di rivoluzione in casa Polisportiva Montatese, con i gialloblu che hanno di fatto scelto di salutare le colonne delle ultime stagioni, vissute tra la Prima Categoria e lo storico salto in Promozione.

Dopo capitan Omar Sacco, che ha lasciato per questioni lavorative, a dire addio infatti è anche Josè Manuel Bledig, numero 1 e punto di riferimento nelle ultime cinque stagioni montatesi.

Con la Polisportiva il portiere ha vinto la Coppa Piemonte 2016/17 centrando il salto in Promozione, per poi essere spesso uno degli estremi difensori meno perforati della categoria.

“È arrivato il momento di dire addio. 5 anni fa sono arrivato in una società che mi ha fatto parte della sua famiglia. In questo percorso di alti e bassi ho conosciuto delle bellissime persone che porterò per sempre nel mio cuore. Grazie ⚽” – queste le parole scelte nel suo post Facebook per dire addio.