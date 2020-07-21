Scuola Calcio élite: sono 48 le società conformi ai requisiti nel Comitato Piemonte-Valle d’Aosta

A seguito delle diverse fasi di controllo del sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio élite per la stagione sportiva 2019/20, si comunicano le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del Settore giovanile e Scolastico: nel Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta sono ben 48.
Alessandria
1. US ALESSANDRIA CALCIO 1912
Aosta
2. ASD AYGREVILLE CALCIO
3. ASD POL. GRAND PARADIS
Asti
4. ASD ALFIERI ASTI
5. ASD CANELLI
6. ASD SCA ASTI
Cuneo
7. ASD CALCIO BRA
8. ASD CHERACHESE
9. ASD OLMO
10. FOSSANO CALCIO SSD ARL
11. SCSD MONREGALE CALCIO
Ivrea
12. US IVREA CALCIO
13. SSD RIVAROLESE
14. USD QUINCINETTO – TAVAGNACCO
Novara
15. NOVARA CALCIO SPA
Pinerolo
16. AD POL. BRUINESE
17. ACD GIAVENOCOAZZE
18. ASD POL. GARINO
19. FCD PINEROLO
Torino
20. USD ALPIGNANO
21. ADP BSR GRUGLIASCO
22. USD BARCANOVA CALCIO
23. ASD BORGARO
24. ASD CALCIO CHIERI 1955
25. USD CASELLE CALCIO
26. CBS SC ASD
27. ASD CHISOLA CALCIO
28. ASD CIT TURIN LDA
29. USD GASSINO SAN RAFFAELE
30. JUVENTUS FC
31. GSD LASCARIS
32. ACD LUCENTO
33. ASD ROSTA CALCIO
34. USC PSG CALCIO
35. ASD POL. MIRAFIORI
36. POZZOMAINA SRL SSD
37. APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE
38. SSD L84 CALCIO A 5
39. ASD PRO EUREKA
40. TORINO FC SPA
41. POL. AD UNION BUSSOLENOBRUZOLO
42. USD VANCHIGLIA 1915
43. ASD VENARIA REALE
44. GSD VOLPIANO
VCO
45. ASD CITTÀ DI BAVENO 1908
Vercelli
46. FC PRO VERCELLI 1892 SRL
47. ASD ALICESE ORIZZONTI
48. ASD DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI