Savigliano: venerdì 24 luglio andrà in scena lo spettacolo originale “Paper Light”

Multiformi sfaccettature, visione aliena da barriere di qualsiasi specie, costituisce un feed-back del calendario 2020 di “Recondite Armonie”. Un atteggiamento caleidoscopico da non confondersi con una disordinata accoglienza di qualsivoglia suggestione, bensì piuttosto rispondente a precisi fili conduttori, attenti a favorire nell’ascoltatore tragitti di approfondimento critico-estetico, spettacoli diversificati e variegati che contemplano una pluralità di forme espressive, spaziando dalla musica colta (classica), alla musica popolare, alla musica jazz (Jazz and wine), sia autoctona sia straniera, dalla letteratura alla musica liturgica. La rassegna 2020 “RECONDITE ARMONIE – Oltre i Confini” è questo.

Il prossimo concerto è previsto per venerdì 24 luglio alle ore 21,15 in Piazza Turletti, 7 a Savigliano con i “Rebel Bit”, quartetto vocale composto da Giulia Cavallera, mezzo soprano, Guido Giordana, tenore, Paolo Tarolli, baritono, Lorenzo Subrizi, basso e Andrea Trona, sound designer.

Rebel Bit è un innovativo team di musicisti con lo scopo di creare un quadro sonoro tra musica vocale e sperimentazione elettronica. Con quattro nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards di Boston (USA) fanno il loro debutto nel mondo della musica vocale internazionale, con un disco tratto dall’omonimo spettacolo originale PAPER FLIGHTS. L’intento del gruppo è quello di ricamare un nuovo vestito musicale ed emozionale.

Sul palco quattro artisti che lavorano da anni nell’ambiente della musica vocale e che si sono specializzati ognuno in un particolare settore di questo genere. Il loro sound risente delle varie contaminazioni che hanno contraddistinto la crescita artistica dei membri del gruppo (dalla tradizione della musica classica a quella moderna e contemporanea) con uno sguardo sempre rivolto alla sperimentazione elettronica e all’innovazione.



Il repertorio è un estratto del loro primo spettacolo vocale “Paper Flights”.

1. Outside – Subrizi/Giordana

2. The message – N. James

3. La mia versione dei ricordi – F. Gabbani

4. Love + war – Kwabs

5. Facciamo Finta – N. Fabi

6. Piccola Anima – E. Meta ft. Elisa

7. Fields of gold – Sting

8. Violato – Subrizi/Giordana

9. Supremacy – Muse

10. Felicità – L. Dalla

11. Pure Imagination – L. Bricusse/A. Newley

Giulia Cavallera. Cantante solista e didatta specializzata nella metodologia VMS, ha al suo attivo numerosi anni di collaborazione con varie realtà piemontesi. Nel 2010 crea, insieme ad altri colleghi, il gruppo vocale Domino con il quale lavora nell’ambito della musica vocale su tutto il territorio nazionale. Da alcuni anni svolge, inoltre, un’intensa attività didattica in diversi istituti musicale in qualità d’insegnante di canto moderno e discipline corali

Lorenzo Subrizi. Arrangiatore/Compositore è laureato in composizione musicale presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo. Formatosi anche come cantante solista e corista, ha lavorato e collaborato con diverse formazioni corali e strumentali. È creatore, tra vari progetti, di “Itaca Project – Italian a cappella project”, uno dei più importanti progetti di musicale in Italia che ha riunito alcune delle più rilevanti realtà nazionali in un vero e proprio coro virtuale.

Paolo Tarolli. Cantante, batterista vocale ed insegnante di entrambe le discipline. Per quanto riguarda il canto moderno si è specializzato nella metodologia VMS e porta la sua esperienza in alcuni istituti musicali del Cuneese. Da anni si è immerso nel mondo della musica vocale partecipando come componente attivo di diverse formazioni a cappella. Ha Collaborato con la Fondazione Fossano Musica nell’organizzazione di Vocalmente Festival.

Guido Giordana. Cantante e performer in diverse formazioni Pop/Rock, è insegnante di canto e si è formato all’interno di formazioni corali classiche e cameristiche. Dopo il diploma al CPM di Milano e alcuni importanti corsi specialistici, come alla Guidhall School of Music and Drama di Londra, si è dedicato totalmente alla vocalità a cappella sia da un punto di vista didattico che performativo in varie realtà professionali italiane.

Andrea Trona. Laureato al Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo, è impegnato in ricerche riguardanti la composizione/sperimentazione elettronica e l’informatica musicale. Parallelamente si sta perfezionando in tecniche riguardanti la sintesi sonora strettamente collegate all’elaborazione digitale del suono e ai processi di spazializzazione.

Un ringraziamento a

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione generale spettacolo dal vivo

Regione Piemonte

Collegium Artium

Fondazione CRTorino – Fondazione CRSavigliano – Fondazione CRCuneo

Città di Saluzzo e Savigliano

Consulta Culturale Savigliano

