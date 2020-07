Preioni (Lega Salvini Piemonte): “Ordine del giorno Embraco, il governo scongiuri il fallimento e faccia luce su questa vicenda”

Alla chiusura della seduta di oggi, il consiglio regionale del Piemonte ha votato all’unanimità un ordine del giorno a sostegno dei lavoratori Embraco, una delegazione dei quali era stata ricevuta in mattinata a Palazzo Lascaris alla presenza del capogruppo della Lega Alberto Preioni e del consigliere Mauro Fava. Un atto che il gruppo del Carroccio ha votato convintamente per chiedere al Governo di attivarsi al più presto e salvare lo stabilimento di Riva di Chieri.

“Da troppi mesi, da troppi anni la politica ascolta il grido di dolore dei lavoratori dell’ex Embraco – ha spiegato in aula il presidente Preioni -, ed è per questo che ci uniamo all’invito rivolto al governo e al Mise perché si facciano carico della crisi di Riva di Chieri cercando delle soluzioni. Ammetto di aver provato un profondo dispiacere ascoltando le parole di questi lavoratori che sono stati presi in giro da aziende che promettevano mari e monti senza fare nulla di concreto. Ma ho anche visto uomini determinati, che siamo felici di aiutare nella loro battaglia con un atto ufficiale del consiglio regionale: ora serve un intervento reale per scongiurare innanzitutto il fallimento, perché a loro non sarebbe neppure riconosciuta la cassa integrazione. Credo che uno dei primi doveri della politica sia quello di tutelare ciò che dà il senso della vita di un uomo, come il lavoro. E spero che il ministero possa fare luce sui tanti punti oscuri di questa triste vicenda”.