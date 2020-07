Escursione geologica, gourmet bike trip e aperitivo in telecabina: i prossimi appuntamenti a Limone Piemonte

Continuano le proposte del cartellone estivo di Limone Piemonte dedicate alla scoperta il territorio. Giovedì 23 luglio il geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo accompagnerà gli escursionisti in un nuovo itinerario alla scoperta della storia geologica di Limone. Una camminata nella zona dei Forti del Colle di Tenda, non impegnativa e aperta a tutti i desiderosi di conoscere ed esplorare la storia della conformazione del territorio. L’escursione sarà riproposta in altre date nel mese di agosto. Info: Ufficio turistico (0171/925281).

In serata, alle 21.30 Enrico Collo propone “Guardiamo le stelle”: un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei miti legati all’astronomia e alle costellazioni del cielo estivo. Parcheggio presso lo Chalet Le Marmotte. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171/925281).

Venerdì 24 luglio ci sarà il consueto appuntamento settimanale dedicato ad approfondire la storia e la cultura limonese. Una visita guidata lungo le vie del centro storico, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171/925281).

Sabato 25 luglio c’è l’imbarazzo della scelta. Per gli amanti delle pedalate in montagna ma anche della buona cucina c’è la prima Gourmet Bike Trip dell’estate: un percorso enogastronomico di 32 km con accompagnatore nelle baite limonesi, dove poter degustare i piatti tradizionali del territorio.Gruppi di max. dieci partecipanti. Colazione e partenza alle 9.30, arrivo intorno alle 16 per il dolce. Info: www.limone-on.com.

Da non perdere l’Aperitivo per aria: alle 18 si potranno gustare a bordo della Telecabina Severino Bottero i piatti tipici preparati dallo chef dell’Osteria Il Bagatto, accompagnati da una selezione di etichette a cura della Banca del Vino di Pollenzo. Info: 0171/1670036 – [email protected]

In serata, invece, torna la Limone Bike Night: 28 km di circuito al calar del sole aperto a mountain bike e e-bike, con aperitivo e vista del tramonto nello spettacolare panorama dei Forti Sabaudi. A fine percorso, polentata nel centro storico. Ritrovo alle 18.30 nel piazzale di Bottero Ski (via Genova 40). I gruppi saranno di massimo 10 partecipanti con partenze scaglionate per poter rispettare le distanze di sicurezza. Info: www.limone-on.com.

Domenica 26 luglio i giovani ciclisti potranno prendere parte alla MTB Junior Individual Race. Ritrovo alle 9 zona piste Maneggio. Distribuzione di premi e gadget a tutti i partecipanti. Iscrizioni in loco o presso la Scuola Sci Limone (333/3332095).

