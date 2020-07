Bocce – l’Auxilium Saluzzo under 15 stacca il pass per la fase finale nazionale scudetto

L’Auxilium Saluzzo under 15 (specialità volo) stacca il pass per la fase finale nazionale scudetto per il campionato di società.

Il team saluzzese, guidato dal direttore sportivo Paolo Costa, approderà alla competizione nazionale, in programma il 29 e 30 agosto a Fagagna in provincia di Udine; per il piemonte, oltre al sodalizio saluzzese, sono qualificate Valfenera (At) e Centallese.

Ecco la rosa dei giocatori a disposizione del tecnico saluzzese: Francesco Costa, Matteo Costa, Nicolò Buniva, Federico Bellino e Gionas Matteo Macario.

