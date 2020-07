Bra: due nuovi appuntamenti con il Cinema all’aperto

Hanno fatto registrare il tutto esaurito i primi appuntamenti della nuova edizione della rassegna “Cinema d’estate”, che quest’anno si può ammirare nei giardini del Belvedere della Rocca. Ma il cartellone offre ancora una lunga serie di pellicole d’autore tutte da ammirare.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 23 luglio, quando sul grande schermo allestito in piazza Spritembach verrà proiettato “Cena con delitto” di Rian Johnson, con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e Michael Shannon.

Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera Marta la mattina dopo la festa di compleanno per i suoi 85 anni, il cadavere ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto di un suicidio. La lussuosa villa di campagna di Thrombey vede l’arrivo di due ispettori di polizia, dell’investigatore privato Benoit Blanc, e dei familiari del ricco imprenditore, guidati dai figli Linda e Walter e dalla nuora Joni.

Il film ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura e quattro nomination ai Golden Globe.

Lunedì 27 luglio si replica con “Sorry we missed you” del regista Ken Loach: Ricky, Abby e i loro due figli vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra.

La pellicola, che annovera tra gli attori Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster, è stata candidata come miglior film inglese ai Bafta Awards.

Giovedì 30 luglio si proietta “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek. Le proiezioni iniziano alle 21,30. Ingresso su prenotazione, con contributo di 3 euro a film a favore della raccolta solidale #IoAiutoBra. Info e prenotazioni presso l’Ufficio turismo e manifestazioni allo 0172-430185. (rb)