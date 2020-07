Serie D: Tounkara torna a casa! Colpo per la mediana del Fossano

Che ritorno! Babacar Tounkara è il nuovo centrocampista del Fossano: centrocampista dalle grandi doti fisico-atletiche, classe 1995, è esploso proprio con la maglia di blues, con cui vinse, da protagonista, il campionato di Eccellenza 2018-19.

Nella scorsa stagione ha giocato all’Unipomezia 1938, nell’Eccellenza del Lazio, chiudendo al 6° posto il campionato.

«Non so veramente da dove iniziare – le prime parole di un emozionato Tounkara – sono contentissimo di essere tornato a casa. Per me Fossano è casa perché questa sarà la quarta stagione insieme: devo ringraziare la società, in particolare mister Viassi e il presidente Bessone che mi hanno voluto fortemente. Non vedo l’ora di ritrovare i compagni che conosco già e vorrei dire alla città di Fossano che quest’anno ci divertiremo. Grazie ancora a tutti».