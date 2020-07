“Io Rispetto il Ciclista”: Paola Gianotti ad Alba per la campagna di sensibilizzazione (FOTO e VIDEO)

Il Cartello è stato posto sull'ingresso in Alba di Corso Torino, all'altezza dell'hotel I Castelli. Paola Gianotti: "Qui ad Alba un'accoglienza unica, che porterò nel cuore. Penso che questa insegna, in una città importante come questa, possa davvero fare la differenza"!

Inaugurato questo pomeriggio, 13 Luglio, il cartello stradale della campagna “Io Rispetto il Ciclista“.

A presenziare il momento niente meno che la ciclista, detentrice di ben tre record mondiali, Paola Gianotti che, dall’11 al 18 Luglio, sarà in regione per affrontare il Giro del Piemonte e parlare di turismo, sicurezza e mobilità sostenibile.

L’atleta, In seguito all’incontro con le ASD di ciclismo albesi presso corso Canale, ha pedalato per la strade della città. Ad accompagnare il giro, presente anche il Senatore Marco Perosino. Al suo arrivo in piazza Sarti, Paola è stata accolta dal Consigliere Delegato allo Sport, Daniele Sobrero, l’Assessore Massimo Reggio e molti altri sostenitori.

“La bicicletta ha un ruolo importantissima nella mobilità urbana – commenta il Consigliere – ancora di più dopo il Covid, il suo utilizzo sarà indispensabile. Inoltre, perché questo possa avvenire, è indispensabile che auto e biciclette trovino un punto d’incontro, in particolare per quanto riguarda la distanza di sicurezza in strada, soprattuto là dove non c’è una corsia dedicata alle biciclette“.

L’insegna, dove è riportata la distanza di 1.5 metri tra automobili e biciclette, è posizionata in Corso Torino, all’altezza dell’hotel “I Castelli”.

Nel video, l’inaugurazione del cartello e il commento di Paola Gianotti