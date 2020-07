Monastero Vasco: terminati i lavori per la realizzazione della nuova cucina della Pro Loco

La Pro loco di Monastero Vasco da oggi ha ufficialmente una nuova cucina, grazie all’impegno costante e alla collaborazione di moltissime persone.

Un sogno che è diventato realtà per i monasteresi che hanno lavorato per anni per raggiungere questo obiettivo.

Ecco come è andata….

Nel 2014 il Consiglio Direttivo con l’allora Presidente, Lorenzo Bottero, aveva partecipato a un bando della Regione Piemonte per poter effettuare dei lavori di riqualidicazione e messa in sicurezza dei locali al piano terra del Comune, attualmente dati in gestione alla Pro Loco. L’importo complessivo dei lavori era di circa 71.450,99 euro.

L’anno successivo, con il Presidente pro tempore, Giorgio Musso, il nuovo Consiglio ha portato avanti l’iter, coadiuvato dal geometra Paolo Giuseppe Zecchino e dall’architetto Ilaria Bertola, il cui ottimo lavoro ha portato all’approvazione del progetto per i lavori ed allo stanziamento da parte della Regione di un contributo pari a 49.084,93 euro.

Nel 2016, con l’elezione del nuovo Presidente, Giuseppe D’Agostino sono stati avviati i lavori portando avanti il progetto (iniziato nel 2014) anche se questo avrebbe richiesto un cofinanziamento della nostra Pro Loco pari a 22.366,06 euro.

Non avendo subito a disposizione un importo così grande, è stata avviata una raccolta fondi c.d. “Acquista una piastrella della cucina” ed è stato rochiesto un finanziamento di 20.000,00 euro all’UBI BANCA – filiale di Mondovì, che venne concesso solo grazie alla garanzia da parte del Comune.

Oggi il traguardo è stato raggiunto…

«Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, in particolar modo a Lorenzo che, fin da subito durante il suo mandato, si è interessato e speso affinché questo lavoro andasse in porto» – commenta il Presidente della Pro Loco, Andrea Musso – «È innegabile e sotto gli occhi di tutti che il complesso iter (partendo dal progetto sino all’estinzione del mutuo) è stato assai difficile e complicato. Per noi del Direttivo, non è stato affatto semplice assumere e portare avanti certe decisioni e, tanto meno, farci carico di un finanziamento da 20.000,00 €! Ma non ci siamo mai arresi.