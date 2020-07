Monastero Vasco: pluriclasse da settembre, il Comune si oppone e fa ricorso al TAR

Il Comune, dopo aver visto rigettata la domanda di riesame/annullamento inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e all’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, ha deciso di agire in giudizio davanti al TAR, tramite i propri legali, per chiedere l’annullamento del provvedimento.

Il Comune Monastero Vasco si oppone alla decisione imposta dall’ufficio scolastico territoriale di Cuneo, che prevede a per il prossimo anno scolastico l’attivazione di tre classi singole e una pluriclasse composta dagli alunni delle classi prima e quarta.

A partire dal prossimo settembre gli alunni della prima e della quarta si ritroverebbero insieme: una decisione che l’amministrazione non ritiene adeguata, considerando anche il permanere delle limitazioni agli assembramenti in luoghi pubblici e privati imposti per il contenimento del Covid-19.

Il Comune, dopo aver visto rigettata la domanda di riesame/annullamento inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e all’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, ha deciso di agire in giudizio davanti al TAR, tramite i propri legali, per chiedere l’annullamento del provvedimento.