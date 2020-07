Serie D: il Bra rinnova il prestito di Filippo Olivero

Sarà la seconda stagione consecutiva, con la maglia del Bra, per Filippo Olivero.

Rinnovato il prestito dal Torino FC, per il duttile difensore classe 2001.

“Mi è dispiaciuto non poter concludere l’annata sportiva, perchè avevamo trovato la nostra quadra e la nostra strada. Avrei voluto conquistare la salvezza sul campo, insieme ai compagni e ai tifosi. Super contento per la riconferma, per le telefonate ricevute da mister Daidola e dal direttore Moretti, ho colto nelle loro parole la ferma volontà di puntare, ancora, su di me. Mi sono sentito parte integrante del progetto Bra. Voglio lottare per ambizioni e posizioni diverse rispetto ai mesi scorsi“, sono le parole di Filippo.