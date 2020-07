Basket: Olimpo Alba, Davide Moschini è il nuovo responsabile del Settore Giovanile

L’Olimpo Basket Alba ha comunicato nelle scorse ore che Davide Moschini sarà il nuovo dirigente responsabile del Settore Giovanile langarolo.

Da diversi anni collaboratore e dirigente della Società, forte anche della sua esperienza in passato sul parquet, sarà la figura di riferimento e coordinatore dirigenziale delle squadre giovanili femminili e maschili.

L’intento principale sarà quello di sviluppare il Settore Giovanile, ma anche puntare a costruire un ambiente positivo con un forte senso di appartenenza e voglia di crescere.

Davide Moschini presenta così gli obiettivi nel suo nuovo ruolo: “Dal punto di vista personale ho accettato questo impegno perché me lo hanno chiesto il Presidente Paolo Bergui e il Vicepresidente Roberto Lanzetti, che ringrazio, e coi quali collaboro già da anni. Vengo dal mondo del basket quindi sono felice di poter dare una mano all’Olimpo, di cui ho a cuore il futuro.

L’obiettivo sarà quello di potenziare il Settore Giovanile concentrando il lavoro su tutte le annate e categorie, con i ragazzi che arrivano sempre più numerosi dal Minibasket grazie al buon lavoro che sta facendo Franco Zimbardi. Vogliamo dare un’impronta nuova non solo in termini tecnici, ma anche relazionali ed umani, per creare un gruppo dentro e, soprattutto, fuori dal campo.

Cercheremo di organizzare clinic per allenatori, tornei come quelli che si sono tenuti per le annate del minibasket, e di creare un ambiente sempre più positivo e coinvolgente. Il Settore Giovanile dovrà unire tutti gli attori, dai giocatori, alle famiglie, al territorio, agli sponsor. Per crescere, questo senso di appartenenza sarà fondamentale. Ed è per questo che lo ritengo al centro del nostro progetto, affinché le famiglie possano riconoscersi nei valori della pallacanestro e dello sport, ma anche nei valori della Società”.

