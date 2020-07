Bra, Trasporti pubblici: cambiano provvisoriamente alcune fermate

Hanno preso il via oggi, lunedì 6 luglio 2020, i lavori preliminari alla riqualificazione del secondo tratto di via Vittorio Emanuele II a Bra, nel segmento compreso tra la chiesa di San Giovanni e la chiesa della Croce, che rimane quindi chiuso al traffico. Si è quindi reso necessario apportare delle modifiche temporanee ad alcuni percorsi della conurbazione cittadina.

In particolare, fino alla conclusione dei lavori (stimata nel mese di agosto), vengono soppresse tutte le fermate in direzione Torino di via F.lli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi e via Vittorio Emanuele. Rimangono invece operative le fermate in direzione centro Bra di via Umberto, via Marconi, via Principi di Piemonte e via F.lli Carando.

Inoltre, a partire da oggi vengono modificati i percorsi delle linee della conurbazione in direzione Torino:

Linea 2 Sanfrè – Capolinea al Movicentro con transito in via Trento e Trieste, via G.B. Gandino, Ospedale di Bra

– Capolinea al Movicentro con transito in via Trento e Trieste, via G.B. Gandino, Ospedale di Bra Linea 3 San Matteo – Transito in via Trento e Trieste, viale Risorgimento

– Transito in via Trento e Trieste, viale Risorgimento Linea 4 Cherasco – Transito in via Trento e Trieste, via G.B. Gandino

– Transito in via Trento e Trieste, via G.B. Gandino Linea 5 Santuario Madonna Fiori – Nuova fermata Movicentro, transito via Trento e Trieste, via G.B. Gandino

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il gestore del servizio, la Sac, chiamando lo 0172.411611 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30. (rb)