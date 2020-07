Franco Seghesio è il nuovo Presidente del Lions Club Cherasco

Per il Lions Club Cherasco il primo incontro post emergenza Covid è coinciso con la

cerimonia di insediamento del nuovo Presidente e la celebrazione del decimo

compleanno.

Naturale quindi che il forte desiderio di rivedersi di persona e l’importanza dell’evento

abbiano riunito i numerosi soci in una proficua serata, nobilitata dalla presenza del

Governatore Distrettuale Erminio Ribet e resa particolarmente gradevole dalla

squisita ospitalità offerta dal neo Presidente.

Diversi momenti ufficiali hanno scandito l’appuntamento, a partire dall’intervento del

Governatore che ha sottolineato come in una situazione di estrema emergenza i Lions

abbiano saputo trovare ovunque le migliori modalità per rendersi utili alla comunità.

La Presidente uscente Rinangela Castagno, nel ringraziare i soci per il supporto

ricevuto, ha brevemente riassunto i principali services che nell’anno lionistico

2019/2020 hanno consentito il tradizionale sostegno a varie realtà locali,

sottolineando con giusta soddisfazione il grande impegno sostenuto nel periodo di

massima emergenza per fornire oltre 3.000 mascherine alle strutture socio/sanitarie

comunali e non solo.

Il tema è stato ripreso anche dal socio Carlo Davico, Sindaco di Cherasco, che ha

ringraziato a nome della Città ricordando quanto quelle mascherine siano state

preziose ed utili ed abbiano contribuito in modo importante ad affrontare i momenti

più critici della pandemia.

Il nuovo Presidente Franco Seghesio ha quindi ricevuto in consegna il simbolico

martello, il cui tocco sulla campana scandisce gli eventi del club, e nel suo discorso di

insediamento ha assicurato la sua passione ed il suo impegno per continuare a

valorizzare, con il contributo di tutti i soci, gli ideali di servizio dei Lions.

Nel corso della serata al socio fondatore Claudio Bogetti, ex Sindaco ed attuale Vice

Sindaco di Cherasco, è stato assegnato il Melvin Jones Fellow, prestigioso

riconoscimento per l’incessante attività a sostegno del Club sin dalla sua fondazione.

Chi sono i Lions?

Lions Clubs International – nata nel 1917 – è la più grande organizzazione

internazionale di club di servizio con oltre 1 milione 400 mila soci distribuiti in 46

mila club in tutto il mondo.

In Italia è presente con oltre 1.300 club e 40.000 soci. Impegnati fin dalle origini nella difesa della vista, in Italia i Lions dispongono di uno dei maggiori centri per l’addestramento di cani guida a livello europeo e operano attraverso numerosi progetti su scala nazionale tra i quali Sight for Kids, che ha già generato oltre 100.000 screening pediatrici per l’ambliopia.

I progetti per le comunità sono spesso focalizzati sui giovani e le scuole tramite

programmi formativi quali il Concorso Un Poster per la Pace, i Campi e Scambi

Giovanili e programmi di formazione quali Progetto Martina (prevenzione dei tumori

giovanili) e “Interconnettiamoci… ma con la testa” per la prevenzione del

cyberbullismo. Lions Clubs International Foundation, la fondazione internazionale dei Lions, ha fin qui erogato oltre 1 miliardo di dollari di contributi per finanziare progetti umanitari

locali e globali.

c.s.