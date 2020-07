Bra: al via il grande cinema sul Belvedere della Rocca

Si apre la nuova la nuova edizione della rassegna di Cinema all’aperto, che quest’anno avrà come unica location i giardini del Belvedere della Rocca, individuati come il palcoscenico deputato ad ospitare le molte iniziative dell’estate.

L’appuntamento è per le 21,30 di lunedì 13 luglio 2020, quando verrà proiettato il film di Matteo Garrone “Pinocchio”.

La pellicola, che annovera tra gli attori Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, vede in scena tutti i personaggi del romanzo di Collodi: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo

Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo, enormemente rispettoso dell’originale, è il primo a vivere in un mondo magico, in cui tutto è possibile anche se non sembra.

Una magia latente, lontana, evocata con stupore ogni volta e profondamente italiana. Il film ha ottenuto 9 candidature ai Nastri d’Argento, 15 candidature e vinto 4 David di Donatello.

La rassegna proseguirà fino al 17 agosto con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. Il prossimo appuntamento è per il 16 luglio con “Parasite” di Boon Jong-Ho.

Ingresso su prenotazione, con contributo di 3 euro a film a favore della

raccolta solidale #IoAiutoBra.

Info e prenotazioni presso l’Ufficio turismo e manifestazioni allo 0172-430185. (rb)