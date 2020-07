‘Ndrangheta a Bra – Martinetti (M5S): “Chi è coinvolto nell’inchiesta non può continuare a rappresentare i cittadini”

Adesso serve una reazione forte e chiara da parte della politica braidese. Chi è coinvolto in fatti relativi ad un’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose sul territorio, a nostro avviso, non può continuare a rappresentare i cittadini. Non ci può essere nemmeno un’ombra sull’istituzione comunale. E’ necessaria una prova di maturità da parte della politica locale, di fronte a fatti del genere i calcoli politici devono passare in secondo piano. Bisogna marcare le distanze, reagire e schierarsi con fatti concreti e coerenti dalla parte della legalità.

Ora auspichiamo che le indagini da parte degli inquirenti siano rapide e possano portare, il prima possibile, a certezze.

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte

Gruppo Movimento 5 Stelle BRA (CN)