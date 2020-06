Mondodelvino presenta Wine Experience Across

Esperienze per vivere i territori a 360°, partendo dalla scoperta del museo digitale e interattivo del vino di Priocca e della tradizione viticola delle cantine del gruppo Mondodelvino tra Piemonte ed Emilia Romagna.

Nasce da qui il nuovo progetto enoturistico del gruppo che ha lanciato, attraverso il proprio portale, una serie di proposte pensate per i wine&food lovers dove il visitatore può crearsi un proprio itinerario personalizzato attraverso cultura, natura, esperienze enogastronomiche e relax, in territori unici come quello di Langhe Roero e Monferrato, riconosciuto “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco e la Romagna, terra dell’accoglienza e del buon vivere italiano per antonomasia. Sono queste le novità che si aggiungono a Wine Experience by Mondodelvino, che un anno fa inaugurava il percorso esperienziale e museale di Priocca, uno spazio didattico, conoscitivo ed emozionale pensato per diffondere e dare valore alla cultura del vino italiana.

Il progetto Wine Experience by Mondodelvino si amplia e si rinnova per continuare ad offrire nuove esperienze ai visitatori e aumentare il coinvolgimento dei territori in cui si trovano le cantine del gruppo che, per tutta l’estate, saranno visitabili gratuitamente.

Si parte idealmente da una visita al museo interattivo di Priocca per scoprire la storia, i territori, i metodi e gli abbinamenti dei vini per poi continuare alla scoperta del paesaggio e delle sue bellezze tra arte, storia, cultura; ma anche esperienze di tipo enogastronomico con visite in cantina e degustazioni da fare immersi nel paesaggio piemontese, dove si trovano la Cattedrale delle Bollicine, sede della cantina Cuvage e la Tenuta Cà dei Mandorli sede della cantina Ricossa, o in quello romagnolo, dove visitare la sede di Poderi dal Nespoli.

E poi ancora itinerari per scoprire il territorio in sella ad una e-bike o attraverso un percorso di trekking, magari con una sosta per un pic-nic tra le vigne o addirittura un volo in mongolfiera, per osservare da un punto di vista privilegiato le colline vitate. Si potrà scegliere se diventare winemaker per un giorno, grazie ad un workshop esperienziale che si svolge nella sede di Priocca e che vede i partecipanti cimentarsi nel riconoscimento e nella creazione di un vino, oppure imparare i segreti del tartufo, dalla ricerca agli abbinamenti culinari.

Sono solo alcune delle proposte che Mondodelvino ha riunito nel proprio portale alla voce ‘Wine Experience’ per far conoscere a wine&food lovers la bellezza dei territori in cui si trovano le proprie cantine. Attraverso il portale ogni visitatore può così comporre un itinerario personalizzato a seconda dei propri interessi, prenotando visite, esperienze e degustazioni e trovando tutte le informazioni a portata di click. Per il visitatore è inoltre l’occasione di conoscere percorsi inediti e di provare esperienze autentiche, lontane dalle mete più affollate.

“Da sempre il nostro gruppo è attento al consumatore e proiettato al futuro; crediamo fortemente nelle potenzialità che legano un’azienda e il territorio che la circonda e questo progetto lo dimostra”, afferma Enrico Gobino, direttore marketing di Mondodelvino. “Il museo della Wine Experience è diventato un punto di attrazione con finalità didattiche e culturali e da oggi con questa iniziativa vogliamo amplificare e creare nuovo valore aggiunto da offrire al consumatore”.

Mondodelvino Spa è la holding di un gruppo di cantine che si posiziona tra le prime 20 aziende vinicole d’Italia per vendite. Le cantine del gruppo si contraddistinguono per i vini di elevata qualità e pregio, per l’attenzione che dedicano ai territori e per gli stabilimenti all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibiità. Fanno parte del Gruppo Mondodelvino SpA le cantine Cuvage, Ricossa, Poderi dal Nespoli, Barone Montalto.

c.s.