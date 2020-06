Ceva: il Banco Azzoaglio aderisce al progetto Basket Loan

Il Banco Azzoaglio, banca privata che fa capo alla famiglia Azzoaglio, con sede a Ceva e 19 filiali tra le province di Savona, Cuneo e Torino,ha aderito al prodottoideato da ELITE, FISG (Banca Finint) e ADB Corporate Advisory con l’obiettivo di veicolare in maniera concreta e diversificata nuova liquidità dal sistema bancario alle imprese italiane in questo momento di difficoltà.L’iniziativa consiste in un portafoglio di finanziamenti con durata fino a 5 anni, strutturato attraverso un processo di cartolarizzazione che beneficia delle garanzie del Fondo Centrale per un importo pari al 90% dei singoli prestiti. Basket Loan è uno strumento innovativo che prevede un processo di istruttoria interamente digitale incui le imprese clienti forniranno tutte le informazioni preliminari e necessarie per il processo di valutazione e istruttoria, finalizzato alla creazione del portafoglioriducendo così costi.

L’erogazione dei finanziamenti avviene entro tempistiche predefinite dal giorno della richiesta da parte delle imprese aderenti. La soglia minima della singola operazione è di 500.000 euro, con durata massima pari a 5 anni con rimborso bullet e tasso fisso.Basket Loan si inserisce nell’ambito delle misure di sostegno varate dal Governo italiano per l’emergenza COVID-19 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e si pone l’obiettivo di permettere alle imprese aderenti di accedere a una nuova forma di finanziamento alternativo in partnership con il canale bancario. I portafogli di finanziamento sono creati con un focus iniziale nella regione Piemonte e potranno essere estesi a tutto il territorio nazionale.

ELITE è il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder, parte del Gruppo London Stock Exchange, al centro della finanza globale. Un network di imprenditori di successo, professionisti e investitori internazionali che hanno un obiettivo comune: investire nella crescita delle migliori imprese nel mondo.

Dal 2012 ELITE conta oltre 500 tra partner e investitori; 1.437 società rappresentanti 36 settori, da 45 Paesi che impiegano 578.000 dipendenti e generano 100 miliardidi eurodi ricavi aggregati.

Erica Azzoaglio, Presidente del Banco Azzoaglio ha affermato:“In questo momento di grande difficoltà a causa dei devastanti effetti della pandemia che ha messo a dura prova la tenuta del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza alle aziende con interventi e risposte immediati. In oltre 140 anni di attività abbiamo interpretato il nostro ruolo di banca della comunità in termini di sostegno alle imprese del territorio e delle famiglie ad esse legate.La ferma volontà di rispondere ai bisogni della comunità ha significato nel periodo di crisi pandemica lavorare pancia sotto su moratorie e crediti garantiti dallo Stato. Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto consapevoli dell’importanza di una risposta concreta e strutturata alle esigenze di liquidità delle aziende,mai cosìimportante per la rinascita e la sopravvivenza delle stesse”.

Massimiliano Lagreca, Head of ELITE Capital Services, ha commentato: “In questo momento complesso per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, il progetto Basket Loanvuole essere una ulteriore testimonianza dell’impegno e del supporto di ELITE alle imprese italiane attraverso il Sistema Bancario”.

Mario Bottero, Head of Corporate Finance, ADB Corporate Advisory, ha detto: “Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto nei primissimi giorni del lockdown, mettendo in campo tutte le nostre forze per ideare insieme ai partner di ELITE e Banca Finint un progetto che potesse essere di supporto alle PMI italiane ed al settore bancario tradizionale. Le relazioni Cliente-Banca stanno necessariamente evolvendo e crediamo che questo strumento possa realmente rappresentare un valido supporto”

