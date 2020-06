Calciomercato Eccellenza: boom Albese! Preso Stefano Prizio

Colpo di assoluto spessore per la neopromossa Albese in vista dell’Eccellenza 2020-21: il club di patron Castronuovo ha infatti definito l’arrivo in biancoceleste di Stefano Prizio.

Granitico centrale difensivo, classe 1988 e nativo di Pescara, può vantare esperienze fra i professionisti con le maglie di L’Aquila, Pro Cervelli e Monza. In Piemonte, si è imposto con squadre come Bra, Cheraschese, Santostefanese e, recentemente, Canelli San Domenico Savio. Un giocatore di grande esperienza per la retroguardia di mister Francesco Perlo.