Coronavirus in Piemonte, 22 giugno: oggi 7 nuovi casi e 65 guariti

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 23.776 (+65 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 2782 (+17) Alessandria, 1392 (+2) Asti, 809 (+1) Biella, 2243 (+0) Cuneo, 2.130 (+0) Novara, 12.335 (+43) Torino, 1008 (+2) Vercelli, 925 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 152 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1.447 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Ore 16.30. I decessi salgono a 4055. Sono 4 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è di 4055 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 669 Alessandria, 251 Asti, 208 Biella, 393 Cuneo, 355 Novara, 1.791 Torino, 218 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 38 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Il bollettino dei contagi. Sono 31.248 (+ 7 rispetto a ieri, di cui 5 asintomatiche; delle 7: 5 screening e 2 con inchiesta in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4058 Alessandria, 1872 Asti, 1042 Biella, 2849 Cuneo, 2773 Novara, 15.855 Torino, 1319 Vercelli, 1125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 346 (-10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1605. I tamponi diagnostici finora processati sono 391.668, di cui 215.139 risultati negativi.

Test sierologici sugli agenti penitenziari. È iniziata questa mattina la campagna di test sierologici anti-Coronavirus sugli agenti della #Polizia #penitenziaria della casa circondariale di Torino. Sulla base del protocollo d’intesa tra Regione, Asl e Polizia penitenziaria gli agenti, in totale 800 impiegati a Torino e 80 dislocati in altre strutture, possono decidere liberamente di sottoporsi al test. Al momento sono state raccolte 420 adesioni. L’Asl svolge i prelievi direttamente negli uffici della casa circondariale con un ritmo di 60 esami al giorno. Per chi dovesse risultare positivo al test degli anticorpi è previsto un tampone da svolgersi nella 24 ore successive.

