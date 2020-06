Tre spettacoli per il ritorno di “Spaesamenti” ai Teatri civici di Caraglio, Busca e Dronero

Spaesamenti, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti in collaborazione con Piemonte dal vivo, riprenderà la sua programmazione dopo il lungo fermo dovuto all’emergenza sanitaria con tre spettacoli che raccontano, evocano e reinterpretano tre classici del teatro e della letteratura:



Giovedì 25 giugno alle 21.00 il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “Otello”, della compagnia Tournée da Bar, con Davide Lorenzo Palla e il polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu.

Sabato 27 giugno alle 21.30 il Teatro Civico Iris di Dronero ospiterà “Che farebbe Cyrano?” della compagnia Crack24 con Paolo Canfora ed Erica Landolfi

Domenica 28 giugno alle 21.00 il Teatro Civico di Busca vedrà in scena “Cenerentola” della compagnia Mangiatori di Nuvole, con Giulia Brenna e Omar Ramero.

Giovedì 25 giugno 2020 con l’Otello di Shakespeare a Caraglio, rivisto e raccontato in versione cantastorie da Davide Lorenzo Palla assieme al polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu, diretti da Riccardo Mallus. Lo spettacolo prende vita da una considerazione: tutti conoscono per sentito dire il geloso Otello, ma forse non tutti possono dire di conoscere veramente la storia del grande combattente moro, che dopo essere stato circuito dal diabolico Iago arriva ad impazzire di gelosia e ad uccidere la bellissima e cara Desdemona, che tanto amava. Come sia potuto succedere è la domanda da cui è cominciato il nostro di riscrittura del classico.

Sabato 27 giugno 2020, sulla terrazza panoramica del Teatro Iris di Dronero si potrà assistere a “Che farebbe Cyrano?”, una delicata tragicommedia dove il testo di Edmond Rostand si trova coinvolto nelle vicissitudini di due sconosciuti. Paolo Canfora ed Erica Landolfi, autori e interpreti, mostrano le conseguenze di due solitudini, i diversi modi per affrontarle, i diversi tentativi per aiutarsi ad uscirne e che non sempre agire per il bene di un’altra persona viene percepito e recepito come si era progettato.

Domenica 28 giugno 2020 sarà il turno di “Cenerentola” a Busca, una delle favole più famose di sempre riscritta in chiave comica per il sano divertimento di bambini e genitori. Giulia Brenna e Omar Ramero indosseranno i panni di tutti i personaggi: le sorellastre Anastasia e Genoveffa, la distrattissima Smemorina, la povera Cenerentola e il principe saranno i protagonisti di un’ora all’insegna del divertimento.



Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2019/2020 “Spaesamenti”

Teatro Civico di Caraglio – Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Giovedì 25 giugno 2020 ore 21.00

“Otello”

di e con Davide Lorenzo Palla

con il polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu

regia di Riccardo Mallus

Tournée da bar / Protocollo Mind the Gape / Ecate Cultura

Teatro Iris di Dronero – Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)

Sabato 27 giugno 2020 ore 21.30

“Che farebbe Cyrano?”

di e con Paolo Canfora e Erica Landolfi

Compagnia Crack24

Teatro Civico di Busca – Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Domenica 28 giugno 2020 ore 21.00

“Cenerentola”

di e con Giulia Brenna e Omar Ramero

Mangiatori di Nuvole

In occasione dei 70 anni del film Disney

Vista la limitazione dei posti disponibili è consigliata la prenotazione.

Biglietti

€ 10

€ 6,00 per i bimbi fino a 10 anni



Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.

A seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 saranno adottate alcune misure igienico-sanitarie volte a tutelare la salute di tutti: