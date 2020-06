Lavori di bitumatura sulle strade della Granda: il programma della prossima settimana

Prosegue il programma di bitumature intrapreso per l’estate dal Settore Viabilità della Provincia di Cuneo per alcuni tratti di strade provinciali che sono particolarmente in cattive condizioni.

La prossima settimana (a partire da lunedì 22 giugno) nel Reparto Viabilità di Cuneo si asfalteranno alcune parti delle seguenti strade affidate alla ditta Preve subappaltatrice della ditta Tomatis: lunedì 22 giugno strada provinciale 301 Entracque-San Giacomo; martedì 23 giugno provinciale 273 Entracque-Trinità; a seguire nei giorni successivi provinciale 239 Sant’Anna-Terme di Valdieri e provinciale 305 Borgo San Dalmazzo-Aradolo.

Per quanto riguarda il Reparto di Saluzzo i lavori di ripresa della pavimentazione bitumata sulle strade provinciale, appaltati alla ditta Sicas Asfalti, procedono senza interruzioni. Dalla prossima settimana i cantieri si sposteranno sui seguenti tratti di strada: provinciale 29 nel tratto Crocera di Barge-Villafranca Piemonte; provinciale 222 tratto Revello-Staffarda; provinciale 589 tratto Saluzzo-Busca per poi proseguire sulle provinciali 48 tratto Cavallermaggiore-Bra dalla progressiva km 4+000 alla progressiva km 4+800, provinciale 156 tratto Savigliano-Costigliole Saluzzo, provinciale 161 tratto Villafalletto-Saluzzo dalla progressiva km 7+750 alla progressiva km 9+000 e provinciale 165 tratto Fossano-Caramagna Piemonte dalla progressiva km 16+350 alla progressiva km 18+600.

Per la prossima settimana sul Reparto di Mondovì sono previste le stese su: provinciale 154 tronco Ponte di Nava-Viozene (circa 2.000 metri); provinciale 107 tronco Caprauna-Alto (circa 1.000 m); provinciale 216 tronco bivio statale 28-Caprauna (circa 800 m). Infine, per il Reparto di Alba il programma degli interventi non è stato ancora definito.

c.s.