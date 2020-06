Abet Basketball Bra: anche quest’anno si svolgerà il “Fabulous Camp” per ragazzi

La società sportiva Abet Basket Bra, da sette anni, organizza il camp estivo “Fabulous Camp” dedicato ai ragazzi e ragazze, da 6 a 14 anni. Quest’anno ci troviamo ad affrontare una situazione di post emergenza sanitaria a seguito del Covid-19 e abbiamo deciso di formulare una proposta innovativa di Camp.

Il Camp si svolgerà, grazie all’autorizzazione del Comune di Bra, in aree verdi, sportive, di proprietà comunale, presso l’Area Verde San Michele e Rosselli 2000, grazie anche alla collaborazione con i rispettivi comitati di quartiere e frazione.

Lo staff societario ha lavorato per proporre ai ragazzi e ragazze un’offerta pù ampia ampliandola ai mesi di giugno, luglio e agosto. Sarà un Camp diverso, con un format che dovrà garantire la sicurezza e il distanziamento, rispettando le regole definite dal DGR n. 26-1436 del 29/05/2020.

Sono stati organizzati piccoli gruppi con riferimento all’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle attività in programma, prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi. L’attività sportiva viene svolta in ottemperanza alle Linee Guida fornite dalla Federazione Pallacanestro nel “Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della Pallacanestro.

La collaborazione con la Cooperativa Lunetica riguarderà le attività educative oltre che ludiche da svolgersi prevalentemente outdoor. Tra queste saranno comprese attività laboratoriali artistiche musicali e teatrali, simulazioni tramite attività di role playing, grandi attività di gruppo finalizzate alla ri-acquisizione della socialità, attività finalizzate alla rielaborazione dell’esperienza personale vissuta durante il periodo del lockdown. Inoltre saranno svolte attività di compiti, recupero ed approfondimento didattico.

Lo spirito del camp estivo è quello di fare divertire i ragazzi in un ambiente sano, divertente e protetto, con tante attività sportive che siano di stimolo all’interazione tra i ragazzi. Tantissime amicizie sono nate durante la pratica di attività sportive e restituire ai ragazzi la socialità e le relazioni dopo il periodo di lockdown è la motivazione che ci ha spinto a proporre il Fabulous Camp. Le iniziative sono finalizzate a creare per i partecipanti l’opportunità di socializzazione, di sviluppo dell’autonomia, di divertimento, di pratica sportiva e di sperimentazione di percorsi ludico-educativi, attraverso modalità e attività adeguate alla fascia d’età di appartenenza.

“Non esiste atto di fiducia più grande verso qualcuno che affidargli i propri figli, in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti, ma in un ambito di divertimento e condivisione – commenta il Presidente della società Gianfranco Berrino. Ne siamo orgogliosi, e per questo anche quest’ anno il nostro staff di istuttori insieme al personale della Cooperativa Lunetica, mettono in campo tutto il loro impegno nel cercare di migliorare il servizio, nell’ampliare l’offerta, nel cogliere bisogni delle famiglie per poter rispondere al meglio alle nuove esigenze che seguono all’emergenza sanitaria. Dalle favole alle attività agonistiche, dall’avvicinamento alla cultura alle passeggiate nel bosco, dal divertimento alle occasioni per socializzare, c’è davvero di tutto e di più. Pallacanetro, divertimento, creatività, occasioni, natura, incontri: in altre parole Estate, un tempo speciale, che speriamo di restituire ai ragazzi”.

c.s.