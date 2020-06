Volley Femminile – La crisi colpisce la Serie A2: Marignano rischia l’addio

Tempi duri erano stati preannunciati e tempi duri sembrano essere arrivati per il movimento sportivo italiano, con molte realtà più o meno in difficoltà lungo tutto lo Stivale.

Tanto si è già detto nel volley femminile, in fibrillazione perché prossimo alle elezioni per il presidente di Lega. Ed è proprio dalla pallavolo in rosa che rischiano di cadere i primi calcinacci di un muro in crisi. E sono calcinacci di un certo spessore.

Sembra ormai sempre più concreta l’ipotesi di una scomparsa o, meglio, di un ridimensionamento della Omag di San Giovanni in Marignano, che dal proprio sito ufficiale ha già lanciato l’ultimo grido d’allarme, chiamando a raccolta gli imprenditori riminesi perché sostengano il progetto del club.

Una chiamata che pare non abbia ricevuto grandi risposte e che rischia di trasformarsi nel canto del cigno. Non proprio una realtà secondaria: Marignano nelle ultime quattro stagioni in A2 aveva centrato due finali di Coppa Italia, una di playoff per la A1 e nell’ultima stagione era stata candidata, insieme a Trento, per il “salto” nella massima serie, essendo ai vertici della A2.

Insomma, rischia di lasciare la scena una delle principali forze del secondo campionato nazionale, nonché una delle principali rivali nella costante corsa al vertice della Lpm Pallavolo Mondovì.

E il rischio è che non sia finita qui, dopo che anche Baronissi aveva già alzato bandiera bianca, cedendo il titolo al Volley Vallefoglia (Marche).