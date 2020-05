Fossano: Anna Giulia Giraudo allieva del Liceo Ancina svetta in Francese e Tedesco

Grandi soddisfazioni per il Liceo Ancina di Fossano grazie agli ottimi traguardi linguistici raggiunti da Anna Giulia Giraudo, studentessa del quinto anno.

La notizia del conseguimento di due certificazioni linguistiche attestanti livelli di eccellenza è stata accolta con entusiasmo ed enorme soddisfazione da Anna Giulia Giraudo della classe 5A linguistico del liceo Ancina e dalle sue insegnanti Cionfrini Daniela (Francese) e Pasteris Camilla (Tedesco).

Nel corso del corrente anno scolastico, infatti, proprio prima che si avviasse il periodo di emergenza sanitaria, l’allieva del liceo cittadino ha sostenuto e superato le prove di livello C1 sia nella lingua francese, sia nella lingua tedesca. Per la lingua francese Giulia si è cimentata con una prova (Delf C1) che comprendeva un’ampia gamma di testi complessi, con l’obiettivo di riconoscerne il significato implicito. A quel livello, inoltre, nella lingua parlata bisogna esprimersi con scioltezza e naturalezza, usando la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Nella parte scritta il candidato deve anche essere in grado di produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati e su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Per la prova in lingua tedesca (Goethe-Zertifikat C1), invece, Giulia ha dovuto cimentarsi con la comprensione di testi specialistici, come ad esempio commenti, recensioni e/o resoconti, per poi passare alla formulazione di un testo strutturato e dettagliato, e comprendere, ascoltandoli, dialoghi, telefonate, interviste o trasmissioni radiofoniche, e poi saper discutere con un interlocutore, trovando la soluzione ad un problema.

Entrambi gli esami si sono svolti a Torino, rispettivamente presso l’Alliance Française e presso il Goethe-Institut. Nelle parole della studentessa, unitamente alla consapevolezza della difficoltà del livello delle prove, si coglie la solidità della preparazione: “L’ansia si è sicuramente fatta sentire nei momenti precedenti la prova, tuttavia mi è passata abbastanza in fretta non appena mi sono resa conto di avere davanti a me delle assegnazioni che avrei potuto svolgere tranquillamente”.

Le certificazioni conseguite costituiranno – ne è sicura Giulia – un ottimo requisito per interessanti opportunità nel mondo del lavoro.

