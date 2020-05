Mercato di Alba, polemiche su piazza Sarti. L’Assessore Marcarino: “Manca la clientela, sono disponibile a modifiche”.

Sabato ad Alba, come in diverse città del Piemonte, è ripartito il mercato cittadino aperto a tutti i commercianti. Lo spostamento in piazza Sarti di quei banchi che prima stazionavano in via Maestra ha sollevato però non poche polemiche:(https://www.ideawebtv.it/2020/05/23/alba-fase-2-riparte-il-mercato-a-pieno-regime-poca-affluenza-in-piazza-sarti-foto-e-video/).

Abbiamo intervistato l’assessore Marco Marcarino per conoscere la sua opinione in merito:

Assessore, come valuta la completa ripartenza del mercato cittadino del Sabato?

Purtroppo manca ancora la clientela. In questo momento su Alba il turismo è quasi pari a zero. Inoltre molti dei clienti dei mercati cittadini arrivano dalla Langa, e spesso hanno ancora timore a muoversi. Così manca una bella fetta della clientela Albese.

Come commenta le numerose lamentele sollevate dai commercianti spostati in piazza Sarti?

Io avevo suggerito in un primo momento piazza Prunotto. Le associazioni di categoria e alcuni ambulanti mi avevano invece proposto piazza Sarti. E’ stato condotto un sondaggio da parte della polizia municipale per valutare se i commercianti preferissero piazza Sarti o piazza Prunotto. La maggioranza ha deciso per piazza Sarti. Non è stata una decisione imposta dall’alto, ma una scelta basata su un sondaggio democratico realmente effettuato tra gli ambulanti.

Una situazione dovuta allo spostamento o al calo della clientela?

Sabato mattina mi era stato riferito che il giorno prima a Bra gli incassi erano stati davvero bassi. E’ un fatto generalizzato, non è stato lo spostamento da via Maestra a Piazza Sarti a causare un forte calo del fatturato. E’ una questione congenita, manca la clientela.

Intendete effettuare qualche cambiamento per il prossimo Sabato?

Sono sempre disponibile per qualsiasi miglioria. Cercherò di dare una mano per migliorare l’area mercatale. Ho avanzato alcune proposte e spero che domani o al massimo mercoledì ci sarà la possibilità di apportare alcune modifiche alla disposizione dei banchi. Io propongo di collegare piazza Sarti a piazza Garibaldi, sfruttando il lato sinistro di corso Torino, in modo da garantire una maggiore uniformità al mercato.