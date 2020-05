Chiusa Pesio: riparte in sicurezza il mercato domenicale (FOTO)

Riapre totalmente anche il mercato di Chiusa Pesio, che da oggi, domenica 24 maggio, ha di nuovo accolto i banchi dei generi extra-alimentari.

L’area è stata riorganizzata per consentire il giusto distanziamento tra i commercianti: le bancarelle,infatti, sono state disposte in piazza Vittorio Veneto ed eccezionalmente in via Roma.

Sette volontari della Protezione Civile controllano gli accessi e vigilano sul rispetto delle regole per il contenimento del Covid-19. Ricordiamo che per l’accesso al mercato è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.