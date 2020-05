ilPattoperMondovì: ripartenza con voucher spesa, sconti sulla TARI e dehors gratuiti

Si guarda alla ripartenza post emergenza Covid-19 e a tal fine nel Corso del Consiglio Comunale di oggi pomeriggio, mercoledì 20 maggio, è stato presentato il “Patto per Mondovì”.

«Il rilancio della Città parte da noi, come amministrazione vogliamo individuare il miglior modo possibile di aiutare i cittadini a ripartire» – ha commentato il Sindaco, Paolo Adriano – «A tal fine è stato creato il “Patto per Mondovì”, che mette al centro le persone, le famiglie e le aziende monregalesi».

Il documento prevede incentivi per famiglie, professionisti, edilizia, sport e cultura: i dettagli di ogni settore sono stati presentati dagli Assessori competenti.

#SiamoComunità

Il Comune ha istituito un “fondo per la ripartenza” dedicato alle famiglie, sostenendo le attività commerciali monregalesi attraverso l’erogazione ai cittadini di un voucher per gli acquisti. A fronte di una spesa effettuata presso uno degli esercizi di vicinato della città, il cittadino si vedrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare presso il medesimo esercizio.

Il fondo, che potrà essere incrementato grazie ad eventuali donazioni da parte di aziende private, avrà una dotazione pari a 200 mila euro e il sistema garantirà agli esercizi di vicinato un fatturato complessivo pari ad almeno il doppio dell’investimento del comune.

#CommercioMondovì

In attesa e in aggiunta alle misure disposte dal Governo centrale e dalla Regione Piemonte, il Comune di Mondovì applicherà l’esenzione totale per l’occupazione del suolo pubblico per tutti i dehors fino alla fine nel 2020. I mercatali che, in conseguenza alle restrizioni e alle limitazioni allo svolgimento dei mercati, non hanno potuto esercitare la propria professione, fruiranno di uno sconto sul canone di occupazione del suolo pubblico pari al periodo di stop.

#Mondovìincantiere

è la parte dedicata all’edilizia: il dipartimento tecnico ha predisposto con le imprese appaltatrici dei lavori pubblici a Mondovì un protocollo per la ripartenza in sicurezza dei cantieri.

Inoltre per incentivare l’edilizia privata, il Comune, in accordo con le decisioni adottate dal Governo e dalla Regione, riconosce sconti ed esenzioni, fino al 100%, del canone di occupazione del suolo pubblico per tutti i cantieri privati autorizzati.

#ProfessioneMondovì

A tutti i professionisti titolari di studi ed uffici sul territorio comunale la cui attività sia stata sospesa a seguito della misure di contenimento del contagio, agli esercizi commerciali ed artigiani, oggetto di chiusura da parte dei DPCM assunti nell’emergenza il comune applicherà uno sconto sulla Tariffa Rifiuti e a tal fine utilizzerà risorse per 400 mila euro

#MondovìèSport

L’Assessore Luca Robaldo ha presentato il “Patto per lo sport” che vede il Comune scendere in campo a sostegno delle ASD e dei giovani monregalesi.

#MondovièCultura

In vista della ripresa dell’attività della Scuola di Musica Comunale e al fine di incentivare lo studio musicale, il Comune di Mondovì eroga un voucher 50 euro ad ogni cittadino/a di minore età residente nel Comune, utile per iscriversi alla Scuola Comunale di Musica per l’anno scolastico 2020/21. Tale provvedimento non è alternativo alla fruizione del voucher sport. Inoltre sono previste nuove modalità per le visite ai monumenti cittadini, in osservanza della nuove disposizioni sanitarie.