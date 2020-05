Busca: venerdì mercato completo in corso Giolitti e piazza Santa Maria

A Busca tornerà a svolgersi venerdì il mercato completo, anche quello extra alimentare, nella nuova sistemazione in corso Giolitti e piazza Santa Maria, dove il polo alimentare è già stato avviato con successo venerdì scorso. Domani, mercoledì 20 maggio, verranno riaperti parchi giochi e uffici comunali.

Intanto è ripreso e si conclude oggi, martedì 19 maggio, il giro di consegna delle mascherine a tutte le unità familiari del comune. Si distribuiscono diecimila mascherine di tipo chirurgico donate dal Lions Club Busca e Valli, che sono usa e getta e possono essere impiegate per un totale di circa 8 ore, e diecimila della Regione Piemonte, che sono di tipo lavabile e riutilizzabile per 5 volte. La consegna a domicilio, due per ogni componente del nucleo famigliare, una donata dall’associazione e l’altra dalla Regione, è svolta dai volontari della Protezione civile e dai volontari temporanei della Croce Rossa. Coloro che non le ricevessero entro questi prossimi giorni, possono farne richiesta all’ufficio di Polizia municipale, tel. 0171.948615.