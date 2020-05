Bra: “Il Tempio Del Capello & Del Benessere” è ripartito con entusiasmo e in sicurezza (FOTO e VIDEO)

Grande entusiasmo, come in un “primo giorno di scuola”.

Questa mattina, è “ripartito” il lavoro al “Il Tempio Del Capello & Del Benessere” di Bra: il salone dedicato a barbiere, parrucchiere, salute e bellezza, gestito e curato da Antonio “Tonino” Spagnuolo, con il supporto della moglie Claudia e dei figli Francesco e Giulio. Dopo la chiusura forzata dell’11 marzo sera, martedì 19 maggio ha potuto “riabbracciare” e accogliere gli affezionati clienti, ricevuti esclusivamente previa prenotazione telefonica.

Passata la delicata fase 1 e con l’ingresso nella fase 2, l’attività braidese che sorge in via Cuneo, 130 ha riaperto al pubblico, ovviamente, seguendo e rispettando il DPCM vigente e l’ordinanza della Regione Piemonte. Nella tarda mattinata odierna abbiamo raggiunto il salone, seguito alcune fasi della “prima giornata” e chiacchierato con “Tonino” Spagnuolo.

Originario della provincia di Foggia e braidese d’adozione, allievo, insegnante e socio dell’accademia U.A.A.M.I di Milano, dove ha conseguito la laurea di Maestro d’arte. Dal 2004 è membro del gruppo moda nazionale alla competizione Hair World di Milano. A Bra, ha aperto il primo salone nel 1982. E la città della Zizzola, oggi, lo vede protagonista in via Cuneo, con la famiglia e con tanti dipendenti. Persone ambiziose, sorridenti, che amano il proprio lavoro e ripartite con forza (e in sicurezza, data la fase 2) dopo lo stop per l’avvento dell’emergenza sanitaria.