Garessio si prepara ad accogliere l’estate con un moderno drive-in

Un drive-in in risposta alle limitazioni imposte dal Covid-19: ecco l’idea nata a Garessio, grazie alla collaborazione tra “La Fabbrica del Cotone“, ristorante-pizzeria di Trappa e il Cinema “Excelsior”.

Un salto nel passato per animare le serate estive in tutta sicurezza: il drive-in della Val Tanaro, uno dei primi in Piemonte, sarà operativo per inizio giugno e ospiterà circa 40 vetture.

Come funzionerà?

Rigorosamente su prenotazione, tramite Whats App, per consentire di avere un posto riservato e per evitare assembramenti; le proiezioni saranno nel week-end, venerdì-sabato o sabato-domenica. Il costo del biglietto è stato fissato a 7 euro e gli spettatori potranno vedere i film dal parcheggio in tutta comodità, grazie a un led wall (uno schermo che consente di vedere le immagini n qualsiasi condizione di illuminazione, sia con la luce che con il buio, ndr).

Gli spettatori potranno usufruire anche di un servizio dedicato per le consumazioni, infatti, “La Fabbrica del Cotone” metterà a disposizione la propria cucina offrendo un menù dedicato al drive-in: le ordinazioni avverranno attraverso la piattaforma gnam.menu e verranno consegnate direttamente ai passeggeri nelle proprie auto.

«Per l’estate volevamo offrire alle persone un’attività che fosse divertente e che si potesse svolgere in totale sicurezza» – spiega Mattia Andreis, uno degli ideatori del drive-in a Trappa – «Siamo ancora in attesa delle ultime autorizzazioni, ma l’intenzione è quella di essere operativi a inizio giugno. Ci tengo a ringraziare di cuore i fratelli Indemini, che ci hanno dato questa opportunità mettendo a disposizione il piazzale per il drive-in, speriamo che possa partire al più presto questa bella avventura».