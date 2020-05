Rally: annullati tre eventi in calendario in Piemonte nel 2020

A seguito dell’emergenza Nazionale relativa alla pandemia scatenata dal Covid-19 che ha colpito la nostra Nazione ed inevitabilmente economia e sport italiano, il Presidente Antonio Ferrigno e tutto l’intero staff dell’Aeffe Sport & Comunicazione hanno deciso di annullare tutte le gare iscritte a calendario Aci Sport per l’anno 2020.

Sono tre, quindi, gli eventi rallistici che non vedranno la luce in questo anno solare: lo Slalom Romagnano-Azzago (VR) in programma per il 7 giugno 2020, lo Slalom Bubbio-Cassinasco (AT) in programma per il 28 giugno 2020 e il Rally Nazionale del Piemonte in programma per il 10-11 ottobre 2020.

“Con profonda ed assennata sportività Aeffe Sport & Comunicazione, in considerazione della sopracitata decisione, svincola a favore di Aci Sport le date delle sue gare sopra citate per agevolare l’eventuale regolare svolgimento di quelle Nazionali Titolate dei relativi Campionati e Trofei. Questo Comitato Organizzatore con la presente intende inoltre ringraziare di cuore tutte le Amministrazioni Locali e i partner commerciali per il loro accorato ed immancabile supporto sia logistico che economico sino ad oggi dimostrato”.

Il Comitato Organizzatore ha poi fatto sapere che questo stop servirà per pianificare il futuro e organizzare al meglio il 2021.

“Si comunica inoltre – ha proseguito – che l’Aeffe Sport & Comunicazione rimarrà fattivamente attiva per quanto concerne la sezione dedicata alla Scuderia per permettere a tutti i piloti iscritti di usufruire dei servizi a loro dedicati. Il Presidente dell’Aeffe Sport & Comunicazione conclude ringraziando personalmente tutti i componenti del suo staff per la collaborazione, fiducioso in una pronta ripresa di tutto il mondo del Motorsport”.