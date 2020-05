Nucetto: consegnate a tutti i cittadini le mascherine della Regione Piemonte

Nella giornata di mercoledì 13 maggio, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Nucetto, hanno terminato la consegna a domicilio, a tutti i cittadini residenti, della mascherine che la Regione Piemonte tramite il coordinamento provinciale di Protezione Civile a inviato al comune.

“Voglio Ringraziare i volontari della protezione civile per l’impegno e il lavoro che stanno portando avanti in questi giorni di emergenza coronavirus. Ricordo, per l’ennesima volta, a tutti i cittadini, che è obbligatorio indossare la mascherine nel luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Indossandola proteggiamo soprattutto gli altri ed è quindi un segno di rispetto verso gli altri” – il Sindaco Dho Enzo