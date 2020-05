Lo skiroll parla cuneese! Cinque atleti dalla Granda nelle squadre nazionali italiane

Come prevedibile è presente tanto Piemonte nelle squadre nazionali di skiroll per la stagione 2020, che dovrebbe svolgersi tra l’estate e l’autunno.

Purtroppo il condizionale è d’obbligo in quanto l’emergenza coronavirus ha messo in dubbio la Coppa del Mondo, organizzata quest’anno in cinque tappe: Madona (Lettonia) 31/07 – 02/08, Banska Bystrica (Slovacchia) 14/08 – 16/08, Khanty-Mansijsk (Russia) 26/08 –

30/08, valida anche come Mondiale Juniores, Pechino (Cina) 11/09 – 13/09 e Val di Fiemme (Italia) 18/09 – 20/09. Difficile oggi immaginare che tutte le gare si disputino regolarmente e gli atleti siano liberi di viaggiare.

La FISI, però, ha deciso di farsi trovare pronta nell’eventualità che la stagione si svolga regolarmente, affidando così al direttore tecnico Michel Rainer il compito di organizzare le squadre. In Squadra A maschile, insieme al detentore della Coppa del Mondo, Matteo Tanel

(Team Robinson Trentino), sono ovviamente presenti Emanuele e Francesco Becchis (Ski Avis Borgo Libertas).

Bella novità, invece, nella Squadra A femminile, nella quale, con le forti gemelle Anna e

Lisa Bolzan, è stata inserita anche Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime), classe 2000 di Robilante, che lo scorso anno dominò il Cermis tra le Junior, sfiorando una clamorosa vittoria della Coppa del Mondo Junior.

Un’altra notizia molto positiva per il Comitato AOC è la presenza di Samuele Giraudo (Valle Stura) nella Squadra Giovani. Un ingresso in nazionale molto importante per il fondista cuneese. Infine bisogna segnalare la creazione di una Squadra Osservati, formata da

atleti che potrebbero quindi essere convocati per la Coppa del Mondo, tra i quali è compresa anche Chiara Becchis (Ski Avis Borgo Libertas).

Provincia di Cuneo presente, infine, anche nello staff tecnico, nel quale è stato inserito anche quest’anno Flavio Becchis (Ski Avis Borgo Libertas).

SQUADRE STAGIONE 2020

SQUADRA A

Maschile

Emanuele Becchis (1993 – Ski Avis Borgo Libertas)

Francesco Becchis (1997 – Ski Avis Borgo Libertas)

Matteo Tanel (1993 – Team Robinson Trentino)

Michael Galassi (1990 – SC Orsago)

Luca Curti (1997 – Under Up Ski Team Bergamo)

Jacopo Giardina (1996 – Team Futura)

Michele Valerio (1999 – Carisolo)

Femminile

Anna Bolzan (1995 – SC Orsago)

Lisa Bolzan (1995 – SC Orsago)

Elisa Sordello (2000 – Entracque Alpi Marittime)

SQUADRA JUNIOR

Maschile

Riccardo Masiero (2001 – Carabinieri)

Femminile

Laura Mortagna (2002 – Valdobbiadene)

Giulia Cozzi (2001 – UBI Banca Goggi)

SQUADRA GIOVANI

Maschile

Riccardo Munari (2003 – Ski College Veneto)

Marco Gaudenzio (2004 – Bachmann)

Aksel Artusi (2004 – SC Livigno)

Samuele Giraudo (2003 – Valle Stura)

Giovanni Lorenzetti (2003 – Carisolo)

Femminile

Maria Gismondi (2004 – Winter Sport Subiaco)

SQUADRA OSSERVATI

Maschile

Alessio Berlanda (1979 – Team Futura)

Angelo Buttironi (1999 – 13 Clusone)

Gianmarco Gatti (2000 – Valle Anzasca)

Femminile

Chiara Becchis (1999 – Ski Avis Borgo Libertas)

Sabrina Borettaz (2003 – Amis de Verrayes)

STAFF TECNICO

Direttore Tecnico: Michel Rainer (CS Carabinieri)

Allenatore Responsabile: Emanuele Sbabo (SCI CAI Schio)

Allenatore Squadre Femminili: Solange Chabloz (CS Esercito)

Tecnico Materiali: Marco Ripamonti (Lissone)

Tecnico: Anna Rosa: Valsassina

Tecnico: Flavio Becchis (Ski Avis Borgo Libertas)

Fisioterapista: Antonio Giulio Ruggiero (SC Opi Ass.)