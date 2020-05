Su carta e su web: IDEA moltiplica la sua diffusione

Cinque numeri, poco più di un me­se. Tanto è durato il periodo in cui la rivista IDEA si è allontanata dalla versione cartacea per affidarsi a quella digitale, che dava maggiori garanzie nel periodo in cui l’e­mergenza sanitaria ha vissuto (si spera) la sua fase più acuta. Maggiori garanzie da un punto di vista della sicurezza e della salute, ma anche maggiori garanzie di non avere complicazioni nel corso del lungo processo che porta dall’ideazione del settimanale sino al recapito nelle mani del lettore.

In questo lasso di tempo la rivista IDEA ha provato a fare ciò che i più ottimisti auspicano possa succedere una volta superato il Covid-19: ha lavorato non per tornare ad essere come prima, ma per cercare di diventare meglio di prima.

Scommettendo sulla possibilità di tradurre anche nella versione digitale quello spirito di innovazione e determinazione che ha sempre contraddistinto la rivista e supportati dai tanti inserzionisti che hanno ribadito la propria fiducia nell’efficacia del nostro mezzo e capito le potenzialità legate alla modalità sfogliabile online, abbiamo provato a compiere una significativa rivoluzione. Significa­tiva per noi, per chi ci legge e anche per chi decide di investire nella propria promozione attraverso la nostra rivista.

La versione digitale non poteva essere una mera trasposizione di IDEA su carta. La possibilità di rendere multimediali i contenuti, attraverso approfondimenti vi­deo, spiegazioni audio, animazioni grafiche ha permesso di arricchire il nostro modo di fare informazione. Inoltre lo sfogliabile online è facilmente fruibile da qualsiasi utente in qualunque momento e da qualsiasi luogo, senza dover installare nulla sul proprio computer o smartphone, ma semplicemente collegandosi a www.idea­webtv.it, ricevendo la webmail o ancora attraverso un messaggio su Whatsapp. Due fattori, la multimedialità e la facilità di fruizione, che ha aperto scenari tanto vasti quanto interessanti. Lo confermano i numeri delle visualizzazioni degli articoli ospitati sulle uscite di IDEA in versione sfogliabileonline interattivo. Migliaia di lettori hanno mostrato interesse per gli argomenti trattati, tanto da in­durci a pubblicare su questo e sul prossimo numero di IDEA alcune delle interviste ospitate sulle nostre pagine nelle passate settimane, a beneficio degli abbonati alla versione cartacea.

Poter sfogliare e leggere le tante interviste a personaggi ed autorità locali, con gradevoli e sempre mo­derne incursioni nel mondo dei personaggi della tv, del cinema e non solo sarà una consuetudine che, d’ora in avanti, si potrà mantenere tanto su carta che su web.

Da questo numero, infatti, la rivista IDEA torna alla sua storica e consolidata distribuzione postale, non abbandonando però le caselle di posta elettronica di un affezionato pubblico che ne ha seguito, attraverso il web con il computer, il telefonino e gli smartphone, i tanti arricchimenti multimediali.

Le due componenti raggiungeranno così le 30.000 spedizioni sul territorio della Granda alle quali si aggiungono 70.000 ulteriori spedizioni tramite “mirate” webmail, nel Piemonte, in Liguria, Valle d’Aosta e Lom­bardia.

I due canali, quello cartaceo e quello online continueranno ad informare il territorio della Granda, volgendo lo sguardo anche oltre, così come si provvederà a fare promozione, appena sarà possibile, di eventi e manifestazioni che in futuro avranno come primario bacino di riferimento le zone considerate di prossimità.

Esplorare costantemente nuovi linguaggi è da sempre la strada che la rivista IDEA percorre, e continuerà lungo questa ricerca instancabile, sempre al fianco dei suoi sostenitori e di tutte quelle industrie, aziende, attività commerciali e artigianali che hanno consapevolezza di quanto, tanto più durante e dopo un’emergenza come quella che stiamo vivendo, una comunicazione efficace sia la chiave per accedere a un futuro ricco di soddisfazioni professionali.