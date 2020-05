Fase 2, l’appello dei rifugisti: “Chiediamo regole, poche e chiare”

Webinar pomeridiano promosso da Uncem in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Rifugi. Un incontro per valutare in questo tempo sospeso come i rifugisti possano ricollocarsi nella nuova fase che il paese si appresta a vivere. Diverse le incognite che affliggono la categoria, dal rispetto delle regole di distanziamento sociale da applicare nei dormitori e nei luoghi di ristoro, alle modalità con cui erogare i principali servizi offerti dai rifugi. Gestori e proprietari chiedono alle Regioni norme chiare e attuabili per garantire la sicurezza del personale e dei clienti, dal momento in cui sono state fornite solo indicazioni confuse che prestano il fianco a numerosi fraintendimenti. L’intero comparto resta in attesa impotente, mentre la stagione turistica si avvicina e molte strutture rischiano di farsi trovare impreparate. “Chiediamo regole, poche e chiare, e di essere aiutati. Fino a che non le abbiamo galleggiamo senza sapere come muoverci” ha detto Angelo Jellici, Presidente Coordinamento Nazionale Rifugi.

Luca Mazzoleni, gestore del Rifugio Franchetti, ha voluto denunciare lo stato di incertezza in cui si verte il settore invitando le Regioni a prestare attenzione alle richieste dei rifugisti: “sono settimane che combattiamo con problemi diversi da quelli a cui eravamo abituati. Purtroppo non sappiamo esattamente che tipo di guerra dovremo portare avanti questa estate, ovvero che tipo di lavoro potremo fare. Stiamo navigando a vista, sappiamo bene quali sono i problemi e speriamo che ci diano ascolto e non ci lascino soli di fronte all’impatto con il pubblico che non sempre è disciplinato.”

Durante l’incontro si è visto anche un segnale positivo dalla Regione Piemonte. Stefania Crotta, direttore regionale ambiente, energia e territorio, ha garantito lo stanziamento a bilancio di risorse destinate ai gestori e ai proprietari dei rifugi per permettere loro di adeguarsi delle misure necessarie per agevolare il rispetto delle prescrizioni circa il distanziamento. Inoltre ha accolto la richiesta dei rifugisti di istituire la prossima settimana un tavolo regionale per discutere delle misure da adottare per la ripresa del comparto montano.

Non è mancato un appello ai futuri turisti ad avere uno spiccato senso di responsabilità e disciplina: “non sono più solo questioni che riguardano il rifugista, ma sono obblighi che interessano anche i clienti” ha ricordato Jellici. “Voglio richiamare al visitatore che verrà sulle montagne ad avere uno spiccato senso di responsabilità e disciplina. Quello che vale sul posto di lavoro in città deve valere altrettanto nel tempo libero. Noi avremo l’obbligo di garantire determinati parametri che sono in fase di definizione, però altrettanto il nostro cliente dovrà rapportarsi in modo cosciente e responsabile con tutti i suoi commensali. Non vogliamo fare gli sceriffi ma sicuramente dovremo mettere delle regole. Se tutti le rispetteranno potremo lavorare in modo pacato e sereno“, ha aggiunto Guido Rocci, del rifugio Les Montagnards.