Bonus Mercato per gli ambulanti, Bongioanni (FdI): “Da noi fatti, non parole”

“Grazie al lavoro di squadra tra maggioranza e giunta gli ambulanti piemontesi potranno contare su di un bonus da 1500 euro“. È soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, dopo la firma questo pomeriggio di un emendamento apposito al ddl Riparti Piemonte.

“Quello degli ambulanti è stato uno dei comparti più colpiti dalla chiusura prolungata a causa dell’emergenza Coronavirus – spiega Bongioanni – . Sono felice che grazie all’impegno di tutti, presidente Cirio in testa, ma anche degli assessori Poggio e Marrone, oltre che dei capigruppo di maggioranza, si sia arrivati ad una soluzione condivisa con la categoria. Un aiuto concreto e rapido, che riguarderà sia il commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari (a cui andrà un bonus da 500 euro), sia soprattutto il commercio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e altri prodotti a cui andrà un bonus da 1500 euro, in virtù della chiusura obbligata di questi mesi. Ancora una volta Fratelli d’Italia si è dimostrata in prima linea nella difesa di una categoria fondamentale per il tessuto commerciale delle nostre città. Questo è il nostro stile, fatti e non semplici parole“.