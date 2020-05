ripartiamo! L’appello del Gruppo Gino

Sono passati oltre 50 giorni dal primo decreto governativo che rendeva operativo il “lockdown” per l’Italia al fine di limitare i danni della pandemia derivante dal Covid-19, il virus che ha cambiato e cambierà molte delle nostre abitudini quotidiane.

Per il Gruppo Gino non si è trattato di una chiusura totale in quanto, tutte le officine di Piemonte, Liguria e Toscana hanno continuato la loro fondamentale attività di assistenza meccanica al fine di garantire la massima sicurezza dei mezzi di tutte le persone che hanno continuato la loro attività lavorativa.

Inoltre sono stati implementati tutti i servizi di consulenza e di vendita “on-line” per permettere di mantenere un “contatto” costante con i clienti e tutte le loro esigenze.

Il 4 maggio ha rappresentato un’importante data da segnare sul calendario 2020 ed il Gruppo Gino lo vuole fare lanciando un hashtag di sicuro impatto: #riparTIAMO!

#riparTIAMO, oltre al suo significato immediato, vuole richiamare l’attenzione anche su un concetto di italianità, grazie all’utilizzo dei colori della bandiera nazionale, molto caro alla famiglia Gino che, da oltre 60 anni, è in prima linea nella gestione di questo Gruppo che è diventato uno dei più importanti “dealer” nazionali.

Consapevole del proprio ruolo sul territorio il Gruppo Gino durante questo particolare periodo, oltre a muoversi al fine di tutelare gli oltre 350 dipendenti e le loro famiglie ha immediatamente attivato una serie di iniziative solidali molto importanti.

«La Gino spa», sottolinea Alessandro Gino, direttore generale del Gruppo, «dopo il “lockdown” ha immediatamente stanziato un contributo di 100.000 euro. Più specificatamente 60.000 euro a favore dell’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo per l’acquisto di un macchinario diagnostico; mentre 20.000 euro sono andati, in collaborazione con l’associazione dei concessionari di Alba e Bra, all’Ospedale di Verduno. Inoltre, siccome siamo presenti con diverse filiali in Liguria e Toscana, abbiamo supportato specifici progetti territoriali locali».

«Nel frattempo», prosegue ancora, «al fine di garantire la massima sicurezza per clienti e dipendenti, in tutti i nostri show-room ed officine, si è continuato a lavorare adeguando le strutture alle nuove normative ed attivando le procedure di sanificazione di tutti gli ambienti».

Tramite un semplice sistema di appuntamenti, con due numeri unici validi per tutto il Gruppo (show-room – tel. 0171 410700; officine – tel. 0171 410.701) i clienti avranno la possibilità di pianificare la loro visita senza problemi. Verranno monitorate le presenze di clienti e staff durante tutto l’orario di apertura al fine di garantire, in ogni momento, il rispetto di tutte le norme previste.

Inoltre, fattore da non trascurare, tutte le auto verranno sottoposte costantemente ad importanti sistemi di igenizzazione.

Perché la voglia di tornare a guidare che abbiamo tutti vuole essere supportata dal Gruppo Gino, ma sempre abbinanata ad un importante sistema di sicurezza!