I webinar dei POOL di Confindustria Cuneo per l’emergenza Coronavirus

I gruppi di lavoro allestiti da Confindustria Cuneo per l’assistenza alle aziende associate durante la Fase 2 dell’emergenza coronavirus sono entrati in attività a pieno regime. Sono l’evoluzione della task force avviata a metà gennaio dall’associazione presieduta da Mauro Gola.

Per contattare il servizio è possibile rivolgersi al numero di telefono 0171-455440, oltre che agli indirizzi di posta elettronica sotto riportati.

Il gruppo “Riorganizzazione in sicurezza” (contattabile all’indirizzo e-mail [email protected]), coordinato da Andrea Corniolo, è focalizzato sulle incombenze che spettano alle imprese per riprendere l’attività seguendo alla lettera i protocolli di sicurezza varati per garantire la salute dei dipendenti e dei collaboratori. Ciascuna attività ha esigenze specifiche e la consulenza degli esperti del pool mira a ottimizzare le azioni da attuare al fine di una celere ed efficiente implementazione che consenta di essere in perfetta regola e, soprattutto, di mettere in sicurezza i lavoratori.

Il pool “Pronto intervento impresa” (e-mail [email protected]), coordinato da Nicolò Cometto, opera su un terreno altrettanto delicato, destinato a esserlo sempre di più con il passare del tempo: il supporto alle imprese con problemi di liquidità. Anch’esso comprende specialisti di grande esperienza con approfondite competenze su credito, finanza agevolata, ristrutturazione aziendale e normative giuridiche sulla crisi di impresa.

Considerata l’attenzione suscitata dai webinar finora svolti, curati dalla task force per l’emergenza coronavirus, ne sono stati programmati numerosi altri che si succederanno nei giorni e nelle settimane a venire, sempre nella massima attenzione all’evoluzione della situazione e alle nuove esigenze che dovessero emergere.

Ecco quali saranno i temi illustrati nei prossimi cinque seminari on-line proposti dal pool “Riorganizzazione in sicurezza” per approfondire gli aspetti della sicurezza nella fase 2. Si tratta di una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per la ripartenza.

Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e test sierologici (Come scegliere la mascherina adeguata per la propria attività? Come verificarne la conformità? I test sierologici sono attendibili? Come applicarli in azienda?): giovedì 7 maggio, dalle 16,30 .

Misurazione della temperatura e tecnologie per il distanziamento (È necessario misurare la temperatura all’ingresso in azienda? Come conciliare la raccolta di tali informazioni con la tutela della privacy? Quali tecnologie si possono applicare per il rispetto del distanziamento?): lunedì 11 maggio, dalle 16,30 .

I modelli lean a supporto della riorganizzazione dei processi produttivi (Modelli lean: cosa sono e come applicarli in fase di riorganizzazione aziendale? Come adottare le misure di sicurezza e, al contempo, restare competitivi?): mercoledì 13 maggio, dalle 16,30 .

Pulizia e sanificazione (Quali sono le modalità di pulizia e sanificazione? È consigliabile eseguirle con risorse interne o affidarsi a un fornitore esterno? Quali documenti bisogna verificare?): giovedì 14 maggio, dalle 16,30 .

Smart working dall’emergenza al new normal: aspetti normativi e tecnologici (procedure per l’attivazione dello smart working secondo la normativa: quali sono e come verificare di averle rispettate? Come verificare di aver fornito ai dipendenti la strumentazione adeguata? I dati aziendali sono al sicuro?): lunedì 18 maggio, dalle 16,30.

Gli appuntamenti informativi con il pool “Pronto intervento impresa”, con la collaborazione di Finpiemonte, saranno i seguenti:

Legge “Riparti Piemonte”, bando “V-Ir” e bando “Impresa sicura ”: venerdì 8 maggio, dalle 16,30 .

Legge 34 ( Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) : martedì 12 maggio, dalle 16,30 .

Abbuono interessi : venerdì 15 maggio, ore 16,30 .

Efficienza energetica: mercoledì 20 maggio, ore 16,30.

Un ulteriore seminario on-line che consentirà anche di rispondere alle domande di chi lo seguirà è programmato per le 10 di venerdì 8 maggio. In collaborazione con Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) si affronterà la delicata questione dell’applicazione dei protocolli di sicurezza nelle cave e per le attività estrattive in genere.

Le adesioni si devono formalizzare on-line, sul sito uicuneo.it/calendario e, a iscrizione effettuata, sarà inviato il link per il collegamento.

La partecipazione è riservata alle imprese associate a Confindustria Cuneo.

Per maggiori informazioni: e-mail [email protected], tel. 0171-455583.

c.s.