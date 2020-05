A.N.Co.S., Associazione del sistema Confartigianato Imprese dona ventilatore polmonare al Mauriziano

L’A.N.Co.S., Associazione di Promozione Sociale del sistema Confartigianato Imprese, stante la situazione di criticità sanitaria venutasi a creare a causa del Covid-19, ha deciso, in accordo con la Confartigianato Imprese, di acquistare e donare all’Ospedale Mauriziano di Torino un ventilatore pressometrico Philips V60, facente parte di un lotto di n. 21 apparecchi consegnati su tutto il territorio nazionale.

La realizzazione di tale iniziativa è stata possibile grazie alla donazione del 5×1000 a favore della nostra Associazione.

“In questo drammatico momento – evidenzia Renato Rolla, Vice Presidente Nazionale dell’A.N.Co.S.,– abbiamo sentito il dovere di aiutare il personale medico e infermieristico che senza sosta sta lavorando per garantire assistenza ai malati. Mai come ora sentiamo forte il richiamo alla solidarietà, per la quale ci adoperiamo da sempre: ogni gesto che serva a salvare vite umane noi lo faremo, nei limiti delle nostre possibilità”.

“Vogliamo offrire – aggiunge Giorgio Felici, Presidente della Confartigianato Imprese Piemonte – un contributo concreto alla battaglia che tutto il Paese sta combattendo contro il virus, a cominciare dalle strutture sanitarie che sono in prima linea a fronteggiare l’emergenza. Siamo convinti che facendo tutti la nostra parte, uniti, responsabili e solidali al fianco delle persone e degli imprenditori, potremo superare l’emergenza sanitaria e costruire le condizioni della ripresa economica”.

“Grazie di cuore all’ANCoS da parte di tutti piemontesi per questo gesto di generosità in uno dei momenti più difficili nella storia della nostra regione e del nostro Paese – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi –. I ventilatori, come tutte le strumentazioni e i dispositivi di protezione, rappresentano una delle risorse più preziose in questo momento. Quindi grazie per questo importante sostegno che darà supporto a uno degli ospedali principali del nostro territorio”.

