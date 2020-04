Volley A1/F: l’ex Cuneo Carlotta Cambi riparte da Il Bisonte Firenze

Carlotta Cambi ha scelto Firenze, dopo l’esperienza vissuta a Cuneo.

L’ormai ex palleggiatrice della Bosca S. Bernardo Cuneo è stata infatti ufficializzata ieri dalla squadra del “Bisonte”, che ha quindi scelto di puntare sulla gioventù italiana per la nuova stagione che si prospetta interessante su molti fronti, a partire dall’impatto che il post-virus potrà avere sulle finanze dei club.

Classe 1996, pisana di nascita, Carlotta ha alle spalle un percorso già ampio nonostante la giovane età: il debutto a Casalmaggiore con la vittoria della Champions League, il passaggio a Novara dove centrò lo scudetto, quindi Pesaro, Bergamo e, appunto, Cuneo. Vestirà la maglia numero 3.

“Le mie sensazioni per questa nuova avventura sono molto positive. Il Bisonte è in serie A da tanti anni, tutti ne parlano benissimo e quando ho incontrato per la prima volta il presidente Sità ho capito subito che avevano intenzioni molto chiare e precise, sia sulla costruzione della squadra che sull’interesse nei miei confronti. Lavorando bene possiamo tornare a far emozionare la Toscana, e siccome è la mia regione, ci tengo molto e farò di tutto per farlo accadere” – le sue prime parole apparse sul sito della società toscana.