Paolo Vineis è entrato a far parte dell’Unità di crisi. Monchiero saluta

Per allargare il il novero delle competenze necessarie a gestire la nuova fase dell’emergenza coronavirus in Piemonte, oltre a Ferruccio Fazio, a capo della” task force” per la fase 2, la Regione Piemonte si avvale di un altro nome eccellente. Paolo Vineis, 69 anni, originario di Alba, epidemiologo di fama internazionale e attualmente professore al Centre for Environment and Health School of Public Health dell’Imperial College di Londra è il responsabile della nuova Area di supporto alla Pianificazione strategica dell’Unità di crisi della Regione Piemonte.

AI saluti, invece, il commissario “ad acta” dell’ospedale di Verduno, Giovanni Monchiero, e il suo “vice”, Paolo Tofanini che hanno concluso il mandato di attivazione della struttura per il ricovero emergenziale dei pazienti affetti da covid19.

«Con l’avvio della fase 2», osserva il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio «inizia il graduale trasloco dei pazienti covid dell’ospedale di Verduno, che si appresta ad ospitare le normali attività ospedaliere dell’Asl Cn2».