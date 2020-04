IDEA AWARDS 2019 – VOLLEY, è trionfo austriaco! Srna Markovic eletta Miglior Giocatrice (RIVEDI LO SPECIALE)

Prima partecipazione ed è subito trionfo. Non poteva esordire meglio agli Idea Awards Srna Markovic, che ieri, nel corso della puntata speciale de “Un caffè in quarantena” dedicata ai premi lanciati da Ideawebtv.it, è stata eletta Miglior Giocatrice nella sezione volley per il 2019.

Per la 24enne schiacciatrice austriaca è la conferma del grande lavoro svolto e della grande crescita degli ultimi due anni. “Cuneo è diventata casa mia. Sono partita in punta di piedi due anni fa ma ho avuto la fortuna di integrarmi al meglio qui. Grazie a tutti” – ha commentato.

Sconfitta sul filo del rasoio Elisa Cammardella, leader tecnica e carismatica del Libellula Volley Bra, reduce da un 2019 al limite della perfezione: prima la vittoria di Serie C e Coppa Piemonte, quindi la conferma ad altissimi livelli anche in Serie B2.

Serie B2 vissuta per la prima volta anche dalla giovanissima Alice Gay, che chiude il podio confermando il grande valore del settore giovanile del Cuneo Granda Volley. Per il libero classe 2002 un piazzamento che è anche un premio per la crescita che l’ha vista fare capolino sempre più spesso tra le grandi di coach Pistola.

Ai piedi del podio, invece, Silvia Agostino, terzo libero su cinque, che si consola però con il Premio Tecnico 2019, come più votata dall’ampia schiera di giornalisti che componevano la giuria di esperti. Un premio che ancora una volta pone la monregalese sotto i riflettori, dopo il trionfo dello scorso anno.

Quinto posto, ma che è comunque un grande successo, per un’altra giovanissima: Irene Bovolo, schiacciatrice cresciuta proprio alla LPM BAM Mondovì prima di spiccare il volo a L’Alba Volley, con cui stava disputando un campionato 2019/20 eccezionale, prima dello stop forzato.

