Beppe Ghisolfi si concede il bis da Massimo Giletti a “Non è l’arena”

Bis di Beppe Ghisolfi che torna a “Non è l’arena” di Massimo Giletti su La7 dove è stato ospite e coprotagonista del serrato dibattito istituzionale ed economico-finanziario di 15 giorni prima, via Skype. Il banchiere europeo e scrittore fossanese ha aderito per la seconda volta all’invito del conduttore televisivo nazionale an­ch’egli di fiere origini piemontesi, che in varie occasioni ha sottolineato l’importanza della comunicazione esatta e diretta al grande pubblico su temi come quelli bancari, di grandissima attualità ma troppo spesso oggetto di “lotta politica” senza che se ne conoscano i reali meccanismi e tutte le difficoltà di ordine burocratico vincolanti per lo stesso mondo del credito. Il fossanese ha spiegato che il decreto liquidità si è limitato a mettere più soldi nelle garanzie, ma le leggi preesistenti sulle procedure bancarie non le ha cambiate. Il decreto liquidità approvato due settimane fa è intervenuto di fatto quasi solo sul fronte delle garanzie fornite alle banche per accelerare, nel rispetto beninteso di procedure vigenti già prima e “non modificate”, la concessione di prestiti «che dovranno essere poi restituiti a tutela degli stessi risparmiatori e depositanti».

In un dialogo interattivo con gli onorevoli Daniela Santanché (Fratelli d’Italia) e Paolo Cento (Verdi, ex viceministro all’economia nel governo Prodi 2), Ghisolfi ha ribadito che il decreto del Governo non ha modificato le previgenti leggi procedurali e bancarie di derivazione sia nazionale che europea. Il provvedimento approvato due settimane fa quindi rappresenta una norma in più a cui il settore del credito deve adeguarsi, e i soldi pubblici previsti sono garanzie e non risorse date a fondo perduto. Queste ultime, pertanto, restano la sola vera ancora di salvezza per moltissime aziende di piccole e piccolissime dimensioni, e alla fine anche lo Stato Italiano dovrà seguire quanto già realizzato da tempo da America, Inghilterra e Germania, assegnando risorse finanziarie che non debbano essere poi restituite da chi ne beneficia.

Beppe Ghisolfi ha infine tenuto a ringraziare i dipendenti degli istituti bancari impegnati a garantire l’apertura degli sportelli in questa fase e l’operatività di normative complesse e in continuo cambiamento.