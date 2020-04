MotivAzione: Andrea Zorzi chiude il ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione CRC

Venerdì 24 aprile si terrà l’ultimo appuntamento online del progetto MotivAzione, un ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione CRC sui temi del futuro della scuola, lo sport, l’economia, i talenti, la multiculturalità e rivolti a tutti gli interessati, in particolare agli insegnanti, agli studenti e ai giovani.

Alle 17,30 andrà online, sui profili instagram @fondazionecrc e facebook @Fondazionecrc, un intervento video di Andrea Zorzi: l’ex pallavolista, due volte campione del mondo con la Nazionale italiana, rifletterà sullo sport come strumento educativo fondamentale, capace di influenzare il rapporto dei giovani col mondo e di aiutare a superare le difficoltà, e su come sia possibile coltivare il talento delle giovani generazioni, anche in questo periodo di sospensione forzata della vita normale, e renderlo valore per la comunità.

Sul sito della Fondazione CRC sono disponibili i podcast dei precedenti interventi di Marco Aime, Stefano Bartezzaghi, Taxi1729 e Gian Antonio Stella.

Per tutti i dettagli rimanete connessi con i profili social di Fondazione CRC

Le lezioni dei protagonisti del progetto, inizialmente programmate dal vivo a Cuneo, sono rimandate all’autunno del 2020.

