Covid-19, Bra: donate 100 mascherine Ffp2 dalla realtà sportiva Bandito-Sportgente

La “macchina della solidarietà” braidese sta proseguendo il suo “viaggio” per fronteggiare e sconfiggere il Covid-19.

“Sabato, come città di Bra, avevamo ricevuto una donazione importante di materiale ma, anche, stamattina siamo stati oggetto di una donazione fatta con il cuore. Sono arrivate 100 mascherine Ffp2 che verranno distribuite a chi è in prima linea e chi è esposto a maggior rischio di contagio. Il grazie va alla realtà sportiva Asd Bandito-Sportgente, per il loro gesto. Una parte, invece, delle donazioni di sabato e sto parlando di 800 mascherine, 1800 guanti e diversi sovrascarpe, sono stati già consegnati alle case di riposo braidesi e ad un centro diurno per diversamente abili. Ringrazio di cuore la sensibilità di queste persone, per soggetti più fragili della nostra comunità“, ha spiegato il sindaco Gianni Fogliato nel suo consueto intervento telefonico in diretta, con Radio Braontherocks, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

Facendo riferimento alla mappa del Piemonte sul Coronavirus (aggiornata alle 8,45 di questa mattina), sono 108 i totali positivi a Bra: la fonte dati da cui sono derivati gli indicatori, espone i cittadini positivi per Comune di domicilio e, dunque, non differenzia il numero di residenti.