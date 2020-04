Fase 2, Cirio: “Il Governo abbia la forza di imporre scelte omogenee”

In un’intervista a Sky Tg24 il presidente Alberto Cirio ha dichiarato, in merito alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: “Mi auguro che il Governo abbia la forza di imporre delle scelte omogenee sulla Fase2. Quando c’era la necessità di contenere il contagio, quelle scelte divise per province e per aree credo che non fossero scelte opportune. Anche nella Fase2 dell’economia abbiamo bisogno di avere naturalmente misure differenziate, perché l’emergenza in Puglia è diversa dal Piemonte, però per quanto riguarda l’area omogenea del Nord-Ovest mi auguro che ci possano essere misure coerenti di una Regione rispetto a un’altra. E questo è un compito del Governo“.